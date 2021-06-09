Nijerya'da Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınması nedeniyle Devlet Başkanı Buhari'ye dava açıldı

Nijeryalı aktivist Femi Falana, yaptığı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum örgütleri ve 176 vatandaşın Twitter yasağına karşı Buhari'ye karşı ECOWAS mahkemesinde dava açtığını belirtti.

Falana, bu yasağın Nijeryalıların ifade özgürlüğü ve çevrim içi dahil olmak üzere bilgiye erişim hakkına zarar verdiğini savundu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin güneydoğusunda kamu binalarına saldıran genç isyancılara yönelik Twitter hesabından 1 Haziran'da yaptığı paylaşımda, 1967-1970 yıllarında ülkede 1 milyon kişinin ölümüne neden olan sivil savaşı hatırlatmış ve "30 ay boyunca alanda savaşan bizler, onlara anladıkları dilden davranacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Twitter, Buhari'nin bu paylaşımını silerek hesabı askıya almıştı. Bu olayın üzerine Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da Twitter'ın ülkedeki faaliyetlerini bir sonraki emre kadar askıya aldığını duyurmuş, bu yasağı ihlal edenlere yargılanma kararı verilmişti.

Nijerya hükümetinin kararının ardından Avrupa Birliği, İngiltere, ABD’nin Abuja'daki büyükelçileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Twitter'ın faaliyetlerinin askıya alınmasının 'ifade özgürlüğünün ihlali' olduğu belirtilmişti.