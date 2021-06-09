Nijerya, ilk akıllı telefonunu üretti

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Otunba Richard Adeniyi Adebayo, ülkede üretilen ilk akıllı telefonu, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye sundu.
PHOTOS: Buhari unveils first ever Nigerian-made cell phone named ITF Mobile. pic.twitter.com/iisM9oPDMk— The Guild Nigeria (@TheGuildng) June 9, 2021
Bakan Adebayo, 'ITF Mobile' adı verilen telefonun Elektrik/Elektronik Teknolojisi Departmanının başlattığı Model Becerileri Eğitim Projesi'nin bir parçası olduğunu belirtti.
Telefonun yerel bileşenler kullanılarak üretildiğini anlatan Adebayo, proje kapsamında 12 farklı cep telefonu üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.
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