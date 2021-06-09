Burkina Faso'da, Togo'ya kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 555 kaplumbağa ele geçirildi

Burkina Faso'da Togo'ya kaçırılmak üzere ülkeye sokulan 555 kaplumbağaya el konuldu.

Gümrük Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Togo'ya gönderilmek üzere yasa dışı yollarla Mali'den ülkeye sokulan 555 kaplumbağaya el konulduğu belirtildi.

Impressive seizure of 555 land tortoises🐢in Burkina Faso🇧🇫, thks to close cooperation w/ the #AIRCOP Task Force in Mali🇲🇱A false CITES permit was used to export the turtles to Lomé🇹🇬 Water and Forest 👮‍♀️👮from the Task Force participate in post seizure investigation #wildlife pic.twitter.com/h2AIVAhITY — AIRCOP UNODC (@AIRCOP_UNODC) June 8, 2021

​Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türler arasında oldukları değerlendirilen kaplumbağaların, Orman Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.

Yasa dışı hayvan ticaretinin kilit noktalarından kabul edilen Batı Afrika'da, kaplumbağalar genellikle geleneksel tıp, mücevher imalatı ya da hediyelik eşya yapımında kullanılmak üzere yasa dışı yollarla bölge ülkelerine gönderiliyor.

Burkina Faso'da 11 Mayıs'ta da piyasa değerinin 30 bin dolar olduğu tahmin edilen 14 fil dişine el konulmuştu.