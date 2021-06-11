İslamcıların öğrenci kaçırdığı Nijerya'da devlet başkanından gençlere çağrı: İşsiz dolaşmamak için terbiyeli davranın

Afrika'nın en kalabalık ve petrol zenginliği nedeniyle ekonomisi en gelişmiş ülkesi Nijerya, IŞİD bağlantılı İslamcı şiddetle yangın yerine dönmesinin üzerine koronavirüs pandemisinin yarattığı ekonomik krizle cebelleşirken, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, gençlere, kendilerine çeki düzen vermeleri çağrısı yaptı.

Nijerya'da dördüncü çeyrek işsizlik oranı yüzde 33.3'e çıkmışken, Devlet Başkanı Buhari, gençlerin, ülkenin yatırım ve istihdam çekmesini istiyorlarsa, akıllı uslu ve terbiyeli davranmaları gerektiğini söyledi.

Nigeria's Buhari tells youth to 'behave' if they want jobs https://t.co/vsFcyJFt0X pic.twitter.com/8ua7fSVW87 — Reuters (@Reuters) June 10, 2021

Arise TV'ye demecinde yatırım çekmek için güvenli ortam sağlamanın şart olduğunu belirten Buhari, "Kimse güvenliksiz bir ortama yatırım yapmak istemez" diyerek gençlere atıfla şöyle devam etti:

"Dolayısıyla onlara dedim ki, gençlere söyleyin, iş istiyorlarsa, davranışlarına çeki düzen versinler. Bölgenin güvenli olmasını garantiye alın ki, insanlar gelip yatırım yapsınlar."

1980'lerde askeri darbe düzenlemiş eski genelkurmay başkanı ve 2015'ten beri seçilmiş devlet başkanı olan 79 yaşındaki Buhari, din ve etnisite açısından mozaik niteliğindeki Nijerya'nın hemen her bölgesinde yükselen şiddetle baş edememesi nedeniyle eleştiri altında.

Kaide ve IŞİD'le bağlantısı bulunan, 'eğitim haramdır' anlamına gelen Boko Haram örgütü, aralık ayından beri kuzeybatı bölgesindeki okullara düzenlediği baskınlarda 700'den fazla öğrenci kaçırdı. Güneydoğuda da ayrılıkçılar gemi azıya alırken, ülke çapında düzenlenen saldırılarda karakollar yakıldı ve polis memurları öldürüldü. Nisanda parlamento devlet başkanlığı, silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerine güvenlik krizine çare bulmaları çağrısı yaptı. Buhari'nin OHAL ilan etmesi çağrıları da artıyor.

Aynı zamanda on yıllardır hızlı nüfus büyümesi ve işsizliğin yarattığı sorunlarla boğuşan Nijerya, 2016 ekonomik krizinin üzerine binen pandemiyle rekor işsizlik rakamlarını gördü.