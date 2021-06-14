Tanzanya, dijital para kullanımı için hazırlıklara başladı

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kripto paraların kullanımı için ülkenin merkez bankasına hazırlık yapılması talimatı verdi.

The Citizen gazetesinin haberine göre Tanzanya Devlet Başkanı Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankası'nın hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

The President of Tanzania asks the Central Bank to look into digital currency. @JimmyWinSV @nChainGlobal, happy to provide linkage. https://t.co/UIQGeMZJUo — ◎ ☀️ (@cisselic) June 13, 2021

​Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor" dedi.

Öte yandan, Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.