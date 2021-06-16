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    '10 çocuk doğuran kadın Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi' haberi yılan hikayesine döndü

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    Afrika
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    Geçen hafta aynı anda 10 çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği belirtilen kadının eşi, bebekleri hiç görmediğini ve var olduklarına inanmadığını söyledi. Doğumun gerçekleştiği belirtilen hastanelerden de teyit gelmezken, kadın iddiaları yalanladı.

    Güney Afrika'nın Gauteng vilayetinde yaşayan 37 yaşındaki Gosiame Thamara Sithole isimli kadın, 7 erkek 3 kız olmak üzere 10 çocuk dünyaya getirdiğini açıklamış ve uluslararası basında rekor kırdığı haberleri yer almıştı. Ancak Sithole'un eşi ve hastaneden doğum haberinin şaibeli olduğuna dair açıklamalar geldi. 

    Sithole'un eşi Tebogo Tsotetsi, doğum haberinden beri ne eşini ne de bebekleri gördüğünü söyledi. Tsotetsi ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 bebeğin ortada olmadığı ve tüm uğraşlarına rağmen Sithole'ye ulaşılamadığı belirtildi. 

    'Çocukların var olduğu kanıtlanana kadar bağış yapmayın'

    Tsotetsi ayrıca, birçok kişinin 'anneye' çocuk yardımı için para bağışladığını belirterek bağışçılara, çocukların var olduğu kanıtlanana kadar para göndermemeleri çağrısında bulundu. 

    Yerel gazete Pretoria News'e konuşan Tsotetsi, "Aldığımız mali destek için herkese teşekkür ediyorum, ancak aynı zamanda herkesi bebekleri görene kadar hesaplarımıza para yatırmamaya çağırıyorum" dedi.

    Sunday Times ise kadının doğum yaptığını söylediği Louis Pasteur Hastanesiyle iletişime geçtiklerini ancak yetkililerin hasta kayıtlarında Sithole'un adının bulunmadığını aktardıklarını yazdı. 

    Bazı haberlerde ise kadının Steve Biko Hastanesi'ne sevk edildiği belirtilirken söz konusu hastane de bu bilgiyi doğrulamadı. 

    Hastanenin CEO'su Dr Mathabo Mathebula, "Sithole, cumartesi günün hastaneye gelerek bebeklerini görmek için yenidoğan ünitesine gitmek istediğini söyledi. Louis Pasteur yetkilelerinin kendisine bebeklerini bu hastaneye sevk edeceklerini söylediğini belirtti. Ancak bizim hastanemizde değil" dedi. 

    ​Söz konusu doğumun gerçekleştiğini şimdiye kadar hiçbir doktor teyit etmezken, bebeklerin fotoğrafları da hiçbir sosyal medya platformunda yer almadı. 

    Gauteng vilayetinin Sosyal Hizmetler Sözcüsü  Feziwe Ndwayana da Sithole'e ulaşamadıklarını ve bu yüzden doğumun gerçekleştiğini onaylayamadıklarını söyledi. 

    'Bağış paralarını almak için beni kullanmak istediler'

    Bebeklerin var olup olmadığı tartışmaları devam ederken Sithole, yerel bir gazeteciye yaptığı açıklamada, Tsotetsi ailesinin iddialarını reddetti, 10 çocuk doğurduğunu ve kayıp olmadığını söyledi. Sithole, Tsotetsi ve ailesinin siyasetçilerle işbirliği yaptığını ve bağış paralarını almak için kendisini kullanmak istediklerini söyledi. 

    ​Tsotetsi, 8 Haziran'da ise doğumun gerçekleştiğini teyit etmiş ve  "Buna inanamadım. Kendimi Tanrı'nın seçilmiş çocuklarından biri gibi hissettim. Dışarıdaki birçok insan çocuk isterken bize böyle bir şey vermesi bir mucize. Bir insanın gerçekten sekiz çocuğa hamile kalıp kalamayacağı konusunda araştırmalar yaptım. İkizleri, üçüzleri ve hatta dördüzleri biliyordum ama böyle bir şeyi bilmiyordum. Ama eşimin tıbbi kayıtlarını gördükten sonra daha da heyecanlandım. Çocuklarımı kollarıma almak için sabırsızlanıyorum" diye konuşmuştu. 

    Eğer Sithole'in 10 bebek doğurduğu teyit edilirse Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilecek. Bir ay önce dokuz çocuk doğuran Faslı Malian Halima Cissé Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti. Ondan önce ise 'rekor', 7 çocuk doğuran ABD'li Nadya Suleman'daydı.

    Etiketler:
    Rekor, Guinness Rekorlar Kitabı, Doğum, Afrika
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