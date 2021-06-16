Dünyanın üçüncü büyük elması, Botsvana'da bulundu

Afrika'nın güneyindeki ülkelerden Botsvana, dünyanın üçüncü büyük elmasını bulduğunu duyurdu. Botsvana merkezli elmas şirketi Debswana tarafından 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık değerli taşın, başkent Gaborone'de Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'ye gösterildiği belirtildi.

A unit of De Beers finds a giant 1,098 carat diamond in Botswana, its largest in decades of mining https://t.co/eKRnl1bUlq — Bloomberg (@business) June 16, 2021

Debswana Genel Müdürü Lynette Armstrong, "Bunun dünyada bulunan en büyük üçüncü değerli taş olduğuna inanılıyor. Bu nadir ve sıradışı taş, elmaslar ve Botsvana bağlamında öyle çok şey ifade ediyor ki. Çok zor durumdaki ulusa umut getiriyor" dedi. Debswana'nın üretimi geçen yıl yüzde 29 azalarak 16.6 milyon karata düşmüştü.

Bu aynı zamanda hükümet ile küresel elmas devi De Beers'in yarı yarıya ortak olarak kurduğu şirketin tarihinde çıkardığı en büyük değerli taş.

World’s third largest diamond discovered in Botswana https://t.co/gDEsMCCr3A — Guardian US (@GuardianUS) June 16, 2021

Dünyada bugüne dek ele geçirilen en büyük elmas, 1905'te Güney Afrika'da bulunan 3106 karatlık Cullinan'dı.

En büyük ikinci elmas da 2015'te Botsvana'da bulundu. 1109 karatlık Lesedi La Rona, tenis topu büyüklüğündeydi.

De Beers’in randımanının üçte ikisinden fazlasını karşılayan Botsvana'nın ihracatının yüzde 90'ı elmasa dayanıyor. Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle madenlerin faaliyetlerini askıya almasıyla Afrika'nın güneyindeki küçük ülkenin toplam ham elmas satışı yüzde 30 azalarak 2.1 milyar dolara düştü.