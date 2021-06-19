Orta Afrika Cumhuriyeti, CNN'in Rusları sivil ölümlerle suçlayan haberini yalanladı

Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi, CNN International'da yayınlanan ülkede bazı sivillerin öldürülmesinde Rusların dahli olduğuna dair haberi tekzip etti.

CNN International'ın kitlesel ölümlerle bağlantılı finansmanı takip eden bağımsız araştırma grubu Sentry ile yaptığı araştırmaya yanıt veren Orta Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı İdaresi, "Devlet Başkanı, CNN ve Sentry temsilcilerinin öne sürülen bulguları doğrulamak için Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etmediğini belirtmek ister" ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı İdaresi yetkilileri, CNN'in haberinin sosyal medyada yayılan söylentiler temelinde hazırlanan yalan ve iftira niteliğinde bir materyal olduğunu vurguladı.

Ocak ayında Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, ülkede düzenlenen seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu. Ruanda ve Rusya, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker göndermişti.

Rusya makamları, Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nda (MINUSCA) görevli 14 Rus subayın dışında Orta Afrika Cumhuriyeti yetkililerinin talebi üzerine Orta Afrika ordusunu eğitmek için ülkeye Rus askeri personelinin gönderildiğini kaydetmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, nisanda yaptığı açıklamada Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 500'den fazla Rus eğitmenin görev yaptığını ve bu sayının artırılmasının planlanmadığını açıklamıştı.