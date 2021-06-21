Angelina Jolie, Burkina Faso'da mülteci kampını ziyaret etti

BM İyi Niyet Elçisi olan ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda bulunan Goudebou kampını ziyaret etti.

Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle düzenlenen törene Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry ile birlikte helikopterle gelen Jolie, "20 yıldır her yıl farklı ülkelerdeki mültecilerle bu günü kutladım" dedi.

'Elimizden gelenin yarısını yapıyoruz'

"Küresel olarak yerinden edilme durumu hakkında hiçbir zaman bugünkü kadar endişelenmedim" diyen Jolie, "Gerçek şu ki, mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için çözümler bulmak veya Burkina Faso gibi ev sahibi ülkeleri desteklemek için elimizden gelen ve yapmamız gerekenin yarısını yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Goudebou kapmına geçen yıl Mart ayında meydana düzenlenen saldırılarda,ve kamp fiili olarak kapandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu (UNHCR) ise, Aralık ayından bu yana ülke yetkilileriyle birlikte kamptaki güvenliği artırarak mültecileri oraya yerleştiriyor.

Aralık ve Temmuz ayları arasında, Burkina Faso'nun kuzeyindeki kasabalardan yaklaşık 11 bin kişinin Goudebou kampına döndüğünü söyledi.

Goudebou mültecilerinin temsilcisi Wanadine ag Mohamed de, "Güvenlik durumu günden güne kötüleştiği için, kamptaki mülteciler, Burkinabe yetkililerinin ve savunma ve güvenlik güçlerinin çabalarına rağmen zorluklar yaşıyor" dedi.

2012'den bu yana, kuzey ve orta Mali'deki cihatçı grupların saldırılarından kaçan birçok Malili de dahil olmak üzere, çeşitli ülkelerden yaklaşık 22 bin mülteci Burkina Faso'ya sığındı.

Ancak Burkina Faso, 2015'ten bu yana El Kaide ve İslam Devleti bağlantılı cihatçıların saldırılarına hedef oldu ve bu saldırılar sonucunda 1400'den fazla kişi öldü ve bir milyondan fazla insan evlerini terk etti.