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    Afrika'da koronavirüs

    DSÖ: Afrika’da vaka ve ölümler yüzde 40 arttı

    © REUTERS / MIKE HUTCHINGS
    Afrika
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    Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika'da Kovid-19 vaka ve ölümlerinin geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını açıkladı.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta dünya genelinde 2.5 milyondan fazla Kovid-19 vakası ve yaklaşık 64 bin can kaybı bildirildiğini açıkladı.

    Küresel olarak, Kovid-19 vakaların art arda 8 hafta boyunca düştüğünü ve ölümler art arda 7’inci haftada azaldığını kaydeden Ghebreyesus, Afrika'da, koronavirüs vaka ve can kayıplarının geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 40 arttığını ve bazı ülkelerde can kayıplarının 3 veya 4 katına çıktığını belirtti.

    Ghebreyesus, "Bir avuç ülke yüksek aşılama oranlarına sahipken ve şu anda daha düşük sayıda hastaneye yatış ve ölüm görüyorken, Afrika, Amerika ve Asya'daki diğer ülkeler şimdi inanılmaz koronavirüs salgınlarıyla karşı karşıya" dedi.

    Artışların çeşitli nedenleri olduğunu söyleyen DSÖ Genel Direktörü, bunların Kovid-19 mutasyonlarının yayılmasının, sosyal karışımın, sosyal mesafelerin etkisiz kullanımı ve aşı eşitsizliği olduğunu ifade etti.

    Güney Afrika'da teknoloji transfer merkezi kurulacak

    Tanzanya- Koronavirüs- Maske
    © AFP 2021 / ERICKY BONIPHACE
    DSÖ: Dünya genelinde Kovid-19 vakaları art arda 7 haftadır düşüşte
    Genel Direktör, DSÖ’nün Güney Afrika'da bir teknoloji transfer merkezi kurmak için şirketler ve kurumlardan oluşan bir ticaret birliği ile görüşme halinde olduğunu açıkladı.

    Ghebreyesus, teknoloji transfer merkezi, düşük ve orta gelirli ülkelerden üreticilerin belirli aşıların nasıl üretileceği konusunda eğitim alabilecekleri eğitim tesisleri ve bunu yapmak için ilgili lisanslardan oluşacağını aktardı.

    Ticaret birliği hakkında detaylı bilgi veren Ghebreyesus, "Birlik hem mRNA aşılarını kendisi üretecek hem de bir üretici Biovac'a eğitim vererek, merkez görevi görecek olan Afrigen Biologics & Vaccines şirketini içeriyor. Zamanla Afrigen, Afrika ve ötesindeki diğer üreticilere eğitim sağlayabilir" dedi.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kovid-19, Afrika, Açıklama, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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