Senegalli futbolcu Kalidou Koulibaly'den ülkesine Kovid-19 yardımı

İtalya basınında çıkan haberlere göre, 20 Haziran'da 30 yaşına basan Koulibaly, doğum gününde ülkesine, yeni tip koronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı.

Senegal 🇸🇳 and @sscnapoli defender Kalidou Koulibaly has sent a ship full of medicines, hospital gowns, masks, food and two ambulances from Naples to Senegal as part of his 30th birthday celebrations. pic.twitter.com/naaSuEret5 — N U H U ®️ (@NuhuAdams_) June 22, 2021

​Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden geminin 1 hafta içinde Senegal'e ulaşması bekleniyor.

Sık sık yaptığı insani yardımlarla adını duyuran Koulibaly, ülkesinde çocukların eğitimi için de çeşitli projeler yürütüyor.