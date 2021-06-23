Güney Afrika'da yarım tondan fazla kokain ele geçirildi

Güney Afrika polisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Durban kenti yakınlarındaki Isphingo'da gerçekleştirilen operasyonda, hayvan yemi taşıyan bir konteynerde 541 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

#sapsHQ KwaZulu-Natal: Cocaine weighing 541 kilograms with an estimated value of more than R243 MILLION were confiscated during a joint intell driven op at a container depot on Avenue East in Isipingo. #DrugTrafficking #DrugsOffTheStreets MEhttps://t.co/qAXihZ3QU0 pic.twitter.com/QJ1A3ebWpK — SA Police Service 🇿🇦 (@SAPoliceService) June 22, 2021

​Ülkede son aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarlarda uyuşturucu ele geçirilmesi dikkati çekiyor.

Güney Afrikalı emniyet güçleri 2 Haziran'da ülkenin en kalabalık eyaleti Gauteng'de bir teknede 800 kilogramdan fazla kokain ele geçirmişti.

Batı Cape eyaletindeki Saldanha bölgesinde martta yüklü miktarda kokain ele geçirilmişti.