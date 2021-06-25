Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi. Ülkede, ocak ayından bu yana 11 bine yakın kişiye kolera teşhisi konuldu.

Başkent Abuja Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreter Vekili Dr. Mohammed Kawu, Abuja'da 91 kişiye kolera teşhisi konulduğunu, 7 kişinin salgından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böyle ülkede genelinde kolera salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 296'ya yükseldi.

Kawu, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını söyledi.

6 ayda 11 bine yakın kişi koleraya yakalandı

Nijerya'da ocaktan bu yana 11 bine yakın kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ile ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.