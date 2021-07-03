Dendias: Yabancı güçlerin Libya'dan çıkarılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Atina'nın Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugün Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile başkent Atina'da bir araya geldi.

Görüşmeye dair Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı yazılı açıklamada, Dendias'ın Libya'da genel seçimlerin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesi yönünde çağrı yaptığı belirtildi.

Açıklamaya göre Dendias, görüşmede "İhtiyaç duyulan şey, Libya halkının seçimlerde egemen iradesini ortaya koymasına izin verilmesi ve bunun için tüm yabancı ve paralı askerlerin Libya'yı terk etmesi gerekiyor. Yunanistan, bu yönde (Libya'ya) yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Dendias'ın, Salih'in 'Libya'da adil ve özgür seçimlerin önünü açan' tutumunu takdir ettiği kaydedilen açıklamada, ayrıca Yunan bakanın, Salih'in 'tüm yabancı ve paralı askerlerin Libya'dan çekilmesinden yana olan kararlı duruşuna' övgüde bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih de Libya'daki devlet kurumlarını ve askeri kurumları birleştirmek ve Libyalılar arasında uzlaşı sağlamak için doğrudan genel seçimlerinin yapılması gerektiğini vurguladığı bilgisi paylaşıldı.