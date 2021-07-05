Mısır'dan Türkiye açıklaması: Temasımız devam ediyor

Mısır Dışişleri Bakanı Şükrü, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için başlayan Ankara-Kahire 'hesaplanmış' temaslarının devam ettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, Türkiye'nin Mısır’dan kaçan, Müslüman Kardeşler örgütüne bağlı ya da yakınlığıyla bilinen medya çalışanlarının çıkmasını engellemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

El Kahire ve el Nas televizyonuna konuşan Şükrü, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda olumlu olduğunu belirterek, Türk hükümetinin aldığı bu karar uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

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Uluslararası ve doğal ilişkilerin, ülkelerin diğer ülkelerin içişlerine karışmamasının üzerine kurulduğunun altını çizen Mısırlı bakan, bu da karşıt tarafların bir devletin topraklarını başka bir devlete karşı faaliyet göstermek için kullanmasına izin vermemeyi içerdiğini söyledi.

Şükrü, “Bu politika uluslararası politikayla uyumlu. İstikrarlılık ve süreklilik kazanması durumunda, ilişkilerin normalleşmesine ve ilişkiler için en uygun çerçevenin nasıl oluşturulacağının ve başlanacağının belirlenmesi için farklı düzeylerde temasların devam etmesine yol açar” dedi.

'Libya'daki olaylar ve meseleler, Mısır için büyük önem taşıyor'

Türkiye’nin Libya’dan güçlerini çekmesinin Kahire ile Ankara arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayıp sağlamayacağı sorusu üzerine Şükrü, şu yanıtı verdi: