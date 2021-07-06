Fas, Kovid-19 aşısı üretimi için Çin ile anlaşma imzaladı

Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, Fas hükümetinin Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki 'Sinopharm' şirketi ile Kovid-19 aşısı alanında iş birliği, 'Recipharm' şirketi ile ülkede aşı üretim organizasyonu, 'Sinopharm' ve Fas şirketi 'Sutima' arasında da ortak Çin aşısı üretimine yönelik 3 anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.
Tarafların ilk aşamada Fas'ta aylık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesini planladığı kaydedildi.
Haberde, Fas'ın bu anlaşmalar kapsamında yeterliliğini artırarak Kovid-19 ve diğer çeşitli aşıların üretimini hedeflediğine değinildi.
Öte yandan aşı üretim projesinin ülkede 500 milyon dolar civarında yatırım çekeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.
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