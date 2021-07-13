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    Güney Afrika protestolar

    Güney Afrika’daki protestolarda 32 kişi hayatını kaybetti, 757 kişi gözaltına alındı

    © REUTERS / SIPHIWE SIBEKO
    Afrika
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    Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrası patlak veren protestolar ve yağma olaylarının bastırılması için askeri birlikler göreve çağrıldı. Protestolar ve müdahale sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıkarken, 757 kişi de gözaltına alındı.

    Güney Afrika Cumhuriyeti ulusal ordusu, geçen hafta hapse giren eski cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle gerçekleştirilen protesto gösterilerinin giderek yayılması üzerine harekete geçti. 

    Protestoların beşinci gününden itibaren yağmalama olayları ve askeri birliklerin sert müdahalesi nedeniyle sokaklar savaş alanına dönerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi, 757 kişi ise gözaltına alındı. 

    ​Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, askeri birliklerin, gösterilerin gerçekleştiği Gauteng ve KwaZulu-Natal (KZN) eyaletlerinde polis ve jandarmaya yardımcı olacağını açıkladı. Ramaphosa, yağma ve hırsızlık için fırsat arayanların kaosu artırmak için insanları kışkırttığını savundu. 

    Yiyecek marketlerinin özellikle yağmalandığı görülen ülkede pijamalarıyla sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülen kadınların kasaplardaki etleri taşıdıkları görüldü. 

    ​Polis Teşkilatı Başkanı Bheki Cele, düzenlediği basın toplantısında tutuklamaların çoğunun Güney Afrika'nın ekonomik başkenti Johannesburg'da gerçekleştiğini söyledi ve 'durumun daha fazla kötüleşmemesi için' çalıştıklarını söyledi. 

    Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamaları

    Devlet Başkanlığına 2009'da seçilerek ülkeyi 9 yıl yöneten Zuma'nın adı yolsuzluk iddialarına karışmış ve devlet bütçesinden şahsi harcamalar yaptığı öne sürülmüştü.

    Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada işbirliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zuma, 'mahkemeye itaatsizlik' gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü memleketi Kwazu Natal eyaletinin Nkandla bölgesinde güvenlik güçlerine teslim olarak cezaevine gönderilmişti.

    Etiketler:
    Jacob Zuma, Protesto, Güney Afrika
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