Libya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Menguş'un istifa edeceğine dair iddiaları yalanladı

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde sosyal paylaşım sitelerinde Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un istifasını sunduğuna ilişkin 'temelsiz söylentilerin' yer aldığı belirtildi.

İstifa iddialarının, 'bakanlığın çalışmalarını aksatmayı amaçlayan gerçek dışı iddialar' olduğu vurgulanan açıklamada, tüm medya kuruluşlarından, bu tür haberleri yayınlamadan önce dürüstlük ve tarafsızlığının araştırılması istendi.

Libya basını ve bazı sosyal medya hesaplarına, Dışişleri Bakanı Menguş'un 'iki haftadır görevine devam etmediğine, yurt dışında tatilde olduğuna ve henüz belli olmayan bir nedenle istifa etmeyi düşündüğüne' yönelik iddialar yansımıştı.

Öte yandan Başkanlık Konseyi'nden 12 Temmuz'da yapılan açıklamada, Menguş'un yurt dışındaki büyükelçiliklere bazı danışmanlar atama kararının, 'ulusal birliği ve mesleki standartları koruma' gerekçesiyle iptal edildiği duyurulmuştu.