Güney Afrika'daki protestolar: Ateşe verilen binada mahsur kalan kadın, bebeğini aşağı atmak zorunda kaldı

Protesto ve şiddet olaylarının bir haftadır devam ettiği Güney Afrika'da, göstericilerin yağmalayıp yaktığı dükkanın üst katında oturan kadın, bebeğini kurtarmak için binadan aşağı atmak zorunda kaldı. Bebek çevredekiler tarafından yakalanırken, o ana dair görüntüler uluslararası basında geniş yankı buldu.

Güney Afrika'da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın tutuklanması sonrasında patlak veren şiddet ve yağma olayları devam ediyor.

Kaos'un devam ettiği ülkenin en büyük şehirlerinden Durban'da çekilen bir görüntü ise uluslararası basına damgasını vurdu.

Captured one those images that will forever live in my heart. Amongst the chaos there were heroes today, they caught her and she is fine. @nomsa_maseko pic.twitter.com/YX8KTap8ct — Thuthuka Zondi (@ThuthukaZ) July 13, 2021

​Göstericiler tarafından yağmalandıktan sonra yakılan bir dükkanın üst katında oturan ve mahsur kalan bir kadın, bebeğini alevlerden kurtarmak için binadan aşağı atmak zorunda kaldı.

[WATCH] Toddler rescued from a fire. Looters started a fire after stealing everything from the shops on the ground floor. They then set fire to the building, affecting apartments upstairs. Neighbours caught the little girl 🥺#ShutdownKZN watch @BBCWorld for more pic.twitter.com/LTMTAa7WAz — Nomsa Maseko (@nomsa_maseko) July 13, 2021

​Gazeteci Thuthuka Zondi tarafından çekilen görüntülerde, aşağı atılan çocuğun binanın bekleyen bir grup tarafından yakalandığı görülüyor.

BBC'nin haberine göre, Naledi Manyoni isimli kadın ve bebeği Melokuhle'nin sağlık durumları iyi.

Baby Melokuhle and her mom Naledi Manyoni are doing well. We met up with them earlier @BBCWorld @ThuthukaZ pic.twitter.com/B1dkGae2iF — Nomsa Maseko (@nomsa_maseko) July 14, 2021

Hakkında 15 ay hapis cezası verilen eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlatılan protestolar, kısa sürede şiddet olayları içeren ayaklanmalara dönüştü.​

Ulusal Müşterek Operasyon ve İstihbarat Yapısı'ndan (NATJOINTS) yapılan açıklamada ise olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın da aralarında olduğu 16 ayrı suçtan yargılanıyor.

29 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılan Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 8 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.