Norveç, Mali'ye asker yolluyor

Norveç, Avrupa Görev Gücü Takuba kapsamında Mali'ye asker yollayacak. Birkaç ay içinde yola çıkacak 'az sayıdaki asker', Takuba'daki İsveç birliğinde görev yapacak.

Mali basınında çıkan haberlere göre Norveç Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Barkhane Operasyonu'na destek amacıyla oluşturulan Avrupa Görev Gücü Takuba'ya Norveç'ten askerlerin katılacağını duyurdu.

Norveç'in ilk kez Mali'ye asker yollayacağı belirtilirken, birkaç ay içinde yola çıkacak 'az sayıdaki askerin', Takuba'daki İsveç birliğinde görev yapacağı kaydedildi.

Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Takuba gücünde, Fransa, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yapıyor.

Fransa'nın yakın müttefikleri Almanya, İspanya ve İngiltere, Takuba gücüne katılmayı reddederken Romanya geçen ay söz konusu güce 45 askerle katılacağını duyurmuştu.

Danimarka da 2022 sonuna dek görev gücüne 100 kadar asker yollayacağını açıklamıştı.

Fransa, Mali'de 2014'ten bu yana 5 bin askerle yürüttüğü Barkhane Operasyonunu sonlandıracağını duyurmuş ve Takuba'nın güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.