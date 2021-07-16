Güney Afrika'da mühimmat deposundan 1.5 milyon mermi yağmalandı

Durban kentinde bir silah ithalatçısı firmaya ait depodaki mühimmat dolu konteynırı soyan yağmacılar kayıplara karıştı
Güvenlik güçleri değişik kalibrelerdeki 1.5 milyondan fazla merminin bulunması için yoğun çalışmalar sürdürüyor.
Kwazulu-Natal'da polis, gıda ve akaryakıt taşıyan konvoyları koruyacak
Kwazulu-Natal sakinleri, yağma ve şiddet olayları neticesinde ürün tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan dolayı gıda ve akaryakıt kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya.
Öte yandan ülkedeki petrol rafinerilerinin yüzde 35'inden sorumlu olan Shell ve BP, yağma olaylarından dolayı akaryakıt tedarikini sınırlandırmıştı.
Gaz sağlayıcı Afrox firması da Kwazulu-Natal'daki operasyonlarını geçici süreyle askıya almıştı.
Cumhurbaşkanlığı Bakan Vekili Khumbudzo Ntshavheni yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin ana arterlerinden N2 ve N3 otoyollarının güvenlik güçlerince kontrol altına alındığını bildirdi.
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