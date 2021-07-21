Nijerya'da kolera salgını: 30 ölü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde son bir ayda 30 kişi kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirdi.

Jigawa Eyaleti Sağık Bakanlığı Daimi Sekreteri Salisu Mu'azu'nun yaptığı açıklamaya göre, son bir ayda eyaletin 27 bölgesinde 2 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu, 30 kişi salgın yüzünden hayatını kaybetti.

Mu'azu, salgının temizlik sorunlarından kaynakladığına işaret ederek, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu.

Böylece ocaktan itibaren ülke genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 335'e yükseldi.

Nijerya'da ocaktan bu yana 14 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Su ihtiyacının karşılanmaması salgın hastalıkları artırıyor

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.