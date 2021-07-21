Mısır'dan 'Kıbrıs' açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

Mısır, Kıbrıs'taki Maraş bölgesinin statüsünün değişmesinden derin endişe duyduklarını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kıbrıs sorununun uluslararası kararlara uygun olarak çözülmesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs'taki Maraş bölgesiyle ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin bir tepki de Mısır'dan geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mısır’ın ‘Maraş’ın kısmi olarak açılıp statüsünün değişmesinden derin endişe duyduğu, bunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarına aykırı’ olduğu belirtildi.

Açıklamanın devamında, Mısır'ın bu konuda BMGK’nin kararlarına bağlı kalınması, durumu daha da karmaşıklaştıracak ve gerilimi artıracak tek taraflı eylemlerden kaçınılması çağrısı yaptığı ifade edildi.

Kıbrıs sorununun uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak kapsamlı bir çözüme kavuşturulması gerektiği de vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün haklarını koruyacaklarını belirterek, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır" demişti.