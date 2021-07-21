Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'da 20 bin ihtiyaç sahibine kurban ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sorumlusu İsa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja ve Kano eyaletinde 4 bin 550 hisse kurbanın kesiminin yapıldığını belirtti.

Türkiye'deki bağışçıların emanetlerini iletmek üzere ülkeye geldiklerini aktaran Toprak, kesilen kurban etlerini 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığını söyledi.

Toprak, insanların bayramda yüzünü güldürdükleri için mutlu olduklarını ifade ederek, yardımlarını her yıl artırarak ülkedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefledikleri dile getirdi.