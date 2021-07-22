Madagaskar Devlet Başkanı'na suikast planı çökertildi

Afrika ülkesi Madagaskar'da Devlet Başkanı Rajoeline'ye suikast planının hayata geçirilemeden çökertildi. Diplomatik kaynaklara göre olayla ilgili olarak aralarında Fransızların da olduğu bazı şüpheliler gözaltında.

Karayipler'deki ada ülkesi Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ay başında suikaste kurban gitmesinin ardından Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da da 2019'da yönetime geçen lider Andry Rajoeline'ye suikast planı hazırlandığı ortaya çıktı.

Savcılık, suikast planının hayata geçirilmesinin önlendiğini ve çok sayıda yabancı ve Malgaş şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, eski Fransa sömürgesi olan ülkede gözaltındakiler arasında 2 Fransız da var. Resmi açıklamada ise gözaltındakilerin hangi milletten olduğuna dair bilgi verilmedi.

Haiti Devlet Başkanı Moise'nin suikastı ile ilgili olarak da Kolombiyalı askerler gözaltına alınmış, bunlardan bazılarının ABD'de eğitim gördüğü tespit edilmişti.

UPDATE: Two French nationals among suspects arrested after failed assassination attempt on Madagascar President Andry Rajoelina – prosecutors pic.twitter.com/Wvh9h4H47P — TRT World Now (@TRTWorldNow) July 22, 2021

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