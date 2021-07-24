Nijerya'da 10 korsana Çin gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezası

Yargıç Ayokunle Faji, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 korsanın Mayıs 2020'de FV Hai Lu Feng II adlı Çin balıkçı gemisini kaçırmaktan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirtti. Faji, her korsanın 1 milyon naira (Yaklaşık 21 bin TL) para cezası ödeyeceğini kaydetti.

Fildişi Sahili açıklarında uluslararası sularda Çin gemisini kaçırdıkları iddiasıyla Federasyon Başsavcılığı (AGF) tarafından Temmuz 2020'de mahkemeye çıkarılmıştı.

Dünyanın en tehlikeli körfezi

Sık sık korsan saldırılarıyla anılan Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor. Bu yıl Gine Körfezi'nde 24 saldırı yaşandı ve bu olaylarda 128 kişi kaçırıldı. Geçen sene aralık ayı başında korsanlar, körfezde Angola'dan Togo'ya giden Marshall Adaları bandıralı petrol tankerine saldırı düzenlemiş, gemideki 20 Hint denizciyi kaçırmıştı.

Korsanlar, Kasım 2019'da da Benin'in ekonomik başkenti Kotonu'ya 9 mil uzaktaki sularda seyreden Norveç menşeili kargo gemisine saldırı düzenlemiş, kaptanla birlikte gemideki 8 kişilik mürettebatı alıkoymuştu.

Geçen yıl temmuz ayında da Nijerya açıklarında silahlı kişiler, bir Türk gemisine saldırarak 18 kişilik Türk mürettebattan 10'unu fidye için kaçırmıştı. Kaçırılan gemiciler, Nijerya güvenlik güçlerinin operasyonuyla kurtarılmış, Abuja'daki Türk Büyükelçiliğine teslim edilmişti.