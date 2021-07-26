Tunus'ta Cumhurbaşkanı, Başbakan ve 2 bakanı görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, Başbakan Hichem Mechichi, Savunma Bakanı Brahim Bertaji ve Adalet Bakanı Vekili Hasna bin Slimani'yi görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Saied, ülkede parlamentoyu feshetmesinin ardından bugün de bir kararname yayınladı.

Saied, aynı zamanda içişleri bakanı olarak da görev yapan Başbakan Mechichi'yi görevden aldı. Kararnameye göre, Savunma Bakanı Brahim Bertaji ve Adalet Bakanı Vekili Hasna bin Slimani'nin görevine de son verildi.