Tunus Cumhurbaşkanı Said, bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in 'bu akşamdan başlayarak 27 Ağustos'a kadar kişi ve araçların 19.00'dan 06.00'ya kadar sokağa çıkmalarını yasaklayan' bir kararname çıkardığı belirtildi.

Acil sağlık vakaları ve gece işçilerinin yasağın dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı saatleri dışında temel ihtiyaç veya acil sağlık durumları hariç şehirlerarası yolculukların da yapılamayacağı kaydedildi.

Açıklamada, kararnamede halka açık yollarda ve meydanlarda 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin de yasaklandığı ifade edildi.

Devlet kurumlarında çalışmalar 2 günlüğüne durduruldu

Said'in yarından itibaren ordu ve polis dışında idari nitelikteki devlet kurumlarında 2 gün süreyle çalışmayı durdurma yönünde kararname çıkardığı belirtilen açıklamada, çalışmayı durdurma süresinin uzatılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kararın her bakan ve yerel yetkiliye fiili olarak veya uzaktan çalışmak için bir dizi çalışanı görevlendirme izni verdiği aktarıldı.

Dün Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.