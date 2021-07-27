Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa'dan Cumhurbaşkanı Said'e destek

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisi lideri Abir Musa, Cumhurbaşkanı Kays Said'in meclis, milletvekilleri ve başbakan ile ilgili aldığı kararları memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Mecliste 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi'nin lideri Abir Musa, Facebook sayfasından yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Said'in, anayasanın 80. maddesini uygun gördüğü şekilde ele aldığını belirtti.

Musa, konuşmasında köklü değişim çağrısında bulunarak, "Tunus'u yıkım sisteminden kurtarmak için halkın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Reformun köklü bir şekilde olmasını ve yaşananların, Tunus halkının aradığı şeyin sonucu olmasını umduğunu söyleyen Musa, Tunus halkının, Cumhurbaşkanı Said'in kararlarından duyduğu mutluluğu dile getirdiğini belirtti.

Özgür Anayasa Partisi ve lideri Abir Musa, En-Nahda Hareketi karşıtı tutumuyla öne çıkıyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Said; 25 Temmuz'da Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.