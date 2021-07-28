Etiyopya’nın batısındaki çatışmalar nedeniyle 3 bin kişi Sudan’a sığındı

Sudan resmi haber ajansı SUNA’nın haberine göre, pazartesi akşamından bu yana silahlı çatışmalardan kaçan, Etiyopya’nın batısındaki Kumant kabilesi mensubu yaklaşık 3 bin kişi, Gadarif eyaletinde geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Haberde bu rakamın Etiyopya ordusu ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri arasındaki çatışmaların başlamasının ardından Kasım 2020’deki ilk sığınmacı göçünden bu yana bir günde gerçekleşen en büyük sığınmacı akını olduğu kaydedildi.

Batıdaki Benishangul-Gumuz bölgesinde Aralık 2020’de yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği etnik çatışmalar yaşanmış, ayrıca Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, nisan ayında da silahlı bir grubun bölgedeki bir ilçenin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmuştu.

Sudan Mülteciler Komiserliği, 13 Temmuz’daki açıklamasında Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalardan kaçarak Sudan'a sığınanların sayısının 78 bine yükseldiğini bildirmişti.