Mısır'da 24 Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubuna idam cezası verildi

Mısır Mahkemesi, iki ayrı davada yargılanan Müslüman Kardeşler Teşkilatı mensubu 24 kişi hakkında idam kararı verdi. İdam cezası verilenler arasında Müslüman Kardeşler Şura Meclisi üyelerinden Muhammed Suveyda'nın bulunduğu belirtildi.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Beheira Valiliği'ndeki Damanhour Ceza Mahkemesi, 2015 yılında Rashid Merkezinde bir polis otobüsüne yapılan saldırıya ilişkin açılan davada 16 kişiye idam cezası verdi. Sanıkların silah ve patlayıcı bulundurmak, 3 polisi kasten öldürmek ve bir terör örgütünü finanse etmekle suçlandığı belirtildi.

Aynı mahkeme, Dillingat şehrinde Aralık 2014'te bir polisin öldürülmesiyle ilgili görülen davada ise 8 kişiyi idam cezasına çarptırdı.

Öte yandan Mısır makamları, ülkeyi bir yıl boyunca yöneten Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yönelik darbenin ardından "Müslüman Kardeşler"i 2013'te "terör örgütü" olarak sınıflandırmıştı.