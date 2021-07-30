Tunus Cumhurbaşkanı Said: Anayasanın çiğnendiğini söyleyenler yalancıdır

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da aldığı kararlara yönelik eleştirilere yanıt vererek, "Tüm ülkeler bu türden istisnai tedbirlere başvurur ve anayasanın ihlal edildiğini söyleyenler yalancıdır" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, New York Times (NYT) gazetecilerine bir röportaj vererek, 25 Temmuz'da aldığı kararları 'darbe' olarak nitelendirenlere yanıt verdi.

Soruları yanıtlayan Said, anayasanın ihlal edildiği yönündeki iddialara, "Tüm ülkeler böyle istisnai tedbirlere başvurur ve kim anayasanın çiğnendiğinden bahsediyorsa yalancıdır zira Başbakan ve Meclis Başkanı'na danıştım" ifadelerini kullandı.

Ülkede ifade özgürlüğünün devletin garantisi altında ve dokunulmaz olduğunu vurgulayan Said, aldığı kararların hak ve hürriyetler çerçevesinde ve anayasaya dayalı olduğunu dile getirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı, "30 yıldır öğrencilerime Amerikan anayasasını öğretiyorum ve Amerikan liderlerinin özgürlüğü tesis etmek için nasıl çalıştığını biliyorum" diye konuştu.

25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.