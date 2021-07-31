Kayıt
04:37 31 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tunus - protesto

    Tunus'ta iki milletvekili gözaltına alındı

    © REUTERS / Layli Foroudi
    Afrika
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045063634_0:84:1800:1096_1200x675_80_0_0_960ceabf1b0e77d620680c3937ac6823.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/afrika/202107311045110552-tunusta-iki-milletvekili-gozaltina-alindi/

    Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararı sonrasında, bağımsız milletvekili Yasin el-İyari ve Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd gözaltına alındı.

    Tunus yerel medya kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, milletvekili İyari Askeri Temyiz Mahkemesi'nde görülen davası nedeniyle gözaltına alındı.

    İyari'nin 'ordunun itibarını zedeleme ve askeri liderlere hakaret' suçlamasıyla yargılandığı ve temyiz sürecindeki dava nedeniyle iki ay hapsinin söz konusu olduğu kaydedildi.

    Tunus'ta 2011'deki ayaklanmaların tetikleyicileri arasında yer alan İyari, gıyaben yargılandığı davada, askeri mahkemece 18 Kasım 2014'te 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Avukatlarının karara yaptığı itirazın ardından İyari'nin davasında askeri mahkemede yeniden yargılanmak üzere temyize gidilmişti.

    Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd'e gözaltı

    Menuba Ceza Mahkemesi tarafından alınan karar uyarınca Onur Koalisyonu milletvekili Mahir Zeyd'in gözaltına alındığı kaydedildi.

    Zeyd hakkında resmi belgeleri ele geçirerek internetten izinsiz yayınlamak ve Tunus'un eski Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'ye hakaret etmekten yargı kararlarının bulunduğu ifade edildi.

    Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said
    © AP Photo / Slim Abid
    Tunus Cumhurbaşkanı Said: Anayasanın çiğnendiğini söyleyenler yalancıdır
    Cumhurbaşkanı Said, Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreterini görevden aldı

    Cumhurbaşkanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Muhammed Ali el-Naziti'yi görevden aldığı aktarıldı.

    Açıklamada, Naziti'nin görevden alınma nedeni ve yerine kimin atanacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

    25 Temmuz'da Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

    En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almışt

    Etiketler:
    Tunus, Kays Said, Gözaltı, Onur Koalisyonu, Milletvekili
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Orman yangını sırasında alevler 20- 30 metreye ulaştı.
    Manavgat yangınında 3'üncü gün
    Karikatür
    Küresel ekonomik toparlanma Facebook’a yaramayacak
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet