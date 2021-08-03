Mısır Dışişleri Bakanı, Tunus Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına Sisi'nin desteğini iletti

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, başkent Tunus'u ziyaret eden Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Said'in, görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut ve güçlenen iş birliği ve koordinasyona bağlılığını vurgulayarak, 'Mısır'ın güvenlik ve istikrarının Tunus'un istikrarı için önemini' dile getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yayınlanan görüntülerde konuşan Şukri de "(Mısır) Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus halkının iradesini gerçekleştirmek için Tunuslu mevkidaşının aldığı tarihi kararlara yönelik tam desteği, saygısı ve takdirini iletti" dedi.

Şukri, 'Tunus Cumhurbaşkanı'nın bilgeliğine ve ülkeye istikrarlı biçimde anayasal düzlemde liderlik yapacağına Mısır'ın güvencinin tam olduğunu' söyledi.