Uganda'da 219 mahkum firar etti

Moroto bölgesi askeri sözcüsü Peter Magisha, basına yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Moroto bölgesinde bulunan bir hapishaneden 219 mahkumun firar ettiğini açıkladı. Magisha, firar sırasında çıkan olaylarda bir asker ile 3 mahkumun hayatını kaybettiğini aktardı.

Firar eden mahkumlardan 7'si yakalanırken diğerlerinin bulunması için havadan ve karadan arama başlatıldı.