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    Gine - Ebola

    Batı Afrika'da Marburg Humması'na bağlı ilk ölüm

    © AFP 2021 / CAROL VALADE
    Afrika
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    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Batı Afrika ülkesi Gine’de ilk Marburg Humması'na bağlı can kaybının gerçekleştiğini duyurdu.

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Batı Afrika'da Marburg Humması'na bağlı ilk can kaybının gerçekleştiği bildirildi.

    Ebolaya benzer ve oldukça bulaşıcı olan Marburg Humması'na bağlı ilk ölümün kayıtlara geçtiği ülkenin Gine olduğunu aktaran DSÖ, 12 büyük Marburg Humması salgınının 1967'den bu yana çoğunlukla Güney Afrika ve Doğu Afrika'da yaşandığına dikkat çekti.

    DSÖ, Marburg Humması nedeniyle hayatını kaybeden hastanın sağlık durumu kötüleşmeden önce yerel bir klinikte tedavi gördüğünü açıkladı.

    Bulaşma enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleşiyor

    DSÖ, Marburg Hummasında vaka ve ölüm oranlarının, virüsün mutasyonları ve salgın yönetimine bağlı olarak geçmiş salgınlarda yüzde 24 ila yüzde 88 arasında değiştiğini aktardı. DSÖ, bulaşmanın enfekte vücut sıvıları ve dokusu ile temas yoluyla gerçekleştiğini ifade ederek, semptomların baş ağrısı, kan kusma, kas ağrıları ve vücuttaki çeşitli deliklerde kanama olduğunu açıkladı.

    Senegal de Marburg Humması tanısını doğruladı

    Gine'deki Marburg Humması'na bağlı ilk can kaybı bu yılın başlarında 12 kişinin ölümüne neden olan Ebola salgınının sona ermesinden sadece 2 ay sonra yaşandı. Gine'nin ulusal kanamalı ateş laboratuvarındaki analistlerin ardından Senegal'deki Pasteur Enstitüsü'de hastaya konulan Marburg Humması tanısını doğruladı.

    Hem Marburg Humması vakası hem de bu yılki Ebola vakaları, Gine'nin Liberya ve Fildişi Sahili sınırlarına yakın Gueckedu ilçesinde tespit edildi.

    'Marburg Humması'nın çok geniş bir alana yayılma potansiyeli var'

    DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı açıklamada, "Marburg Hummasının çok geniş bir alana yayılma potansiyeli var ve bu onu durdurmamız gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. Moeti, "Gine'nin benzer şekilde bulaşan Ebola'yı yönetme konusundaki geçmiş deneyimine ve uzmanlığına dayanarak hızlı bir yanıt için sağlık yetkilileriyle birlikte çalışıyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Gine, Batı Afrika, Virüs, Marburg Humması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
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