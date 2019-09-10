Acılı anne, Çorlu tren faciasının ikinci davasında: 'Bu dava üst düzey isimlere uzanacak'

Mısra Öz Sel, "Bir anne olarak duruşmanın gidişatı bildiklerimizi destekler nitelikte. Çocuğumun ve 25 insanın bir ihmal cinayetine kurban gittiğine tanık oluyoruz. İfade veren Bakım Müdürlüğü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, ‘Bir balans duvarı yapılmadı bunun yapılması gerektiğine dair uyarılar defalarca tarafımızdan verildi. Yapılmadı. Vermiş olduğum dilekçe sonrasında azar bile işittim’ dedi. ‘Yapılan menfezin daha önce neden yapılmadığı sorgulandığında ödenek olmadığı anlaşıldı. Başka menfezler için ayrılan ödenek buraya kaydırılmış. Bunun karar merci ben değilim. Bu üst yönetim tarafından yapılması gereken genel müdüre kadar çıkan bir durumdur benim hatam suçum yok" diye konuştu.

'BİLİRKİŞİ SANIK OLMALI'

Bir anne olarak genel müdürün de dahil olduğu sorumluların yargılanmalarını istediğini söyleyen Mısra Öz Sel, “Kurt ifadesinde bilirkişilerin Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Demiryolu ile bağlantısını göz ederek bu hat üzerinde yapılan çalışmaların hiç de güvenli olmadığını söyledi.

Bilirkişinin aslında sanık olması gerektiğini söyledi. Artık gözle görülen gerçeklerin üstü örtülemez” ifadesini kullandı.

Sanıklardan Celalettin Çabuk’un daha üst düzey isimleri korumak için karşılarına çıkarıldığını savunan acılı anne, “Üstte birilerini korumak üzere karşımıza çıkaran sanık Celalettin Çabuk demiryolu işçisi. Kendi adına yapabileceği hiçbir şey yok. Bir garibanın üzerine olayı yıkmak da üstteki birilerini korumak üzere vicdansızlığıdır” diye konuştu.