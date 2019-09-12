12 Eylül davasında çok önemli gelişme: Erdoğan, darbeci paşaların mal varlığına el konulmasını istedi

12 Eylül Davasında müebbet hapse mahkum olan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya ile ilgili dava vefatları nedeniyle ortadan kaldırılmıştı. Bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hukuk biriminden avukatlar temyiz etti. Dilekçede Evren ve Şahinkaya’nın mal varlığı ile mirasına el konulabilmesi için yargılanmanın sürmesi talep edildi.

12 Eylül askeri müdahalesiyle ilgili yargılama sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. RS FM’de yayınlanan ‘Atilla Güner’le Akşam Postası’ programında aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, müebbet hapis cezaları kesinleşmeden vefat eden 12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren ile MGK Üyesi Tahsin Şahinkaya’nın tüm kazançlarına el konulması için Yargıtay’a başvurdu. Dilekçede, müsadere ile ilgili taleplerin görüşülmesi için yargılamaya devam edilmesi istendi.

Atilla Güner’le Akşam Postası programında yer alan habere ilişkin ayrıntılar şöyle:

“Ortadan kaldırılan” 12 Eylül davasıyla ilgili önemli gelişme darbenin 39.yıldönümünde ortaya çıktı. Külliye’den gelen hukuki hamle davanın seyrini yeniden değiştirecek nitelikte. Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü adına Av. Mehmed Faruk Öztürk, ‘müsadere için davanın sürdürülsün” diyerek Yargıtay’a başvurdu.

Erdoğan’ın hukuk biriminde hazırlanan temyiz dilekçesinde şu talepte bulunuldu:

“Sanıklar darbe suçunu işlemişlerdir. Ardından generallik ve cumhurbaşkanlığı gibi rütbe ve makamlarından maddi ve manevi menfaatler temin etmişlerdir. Maaş; ikramiye, koruma, orduevinden istifade gibi menfaatleri olmuştur. Bunları değerlendirerek elde ettikleri ekonomik kazançları müsadere edilmelidir. Bazı hakları kaldırılmalıdır. Bu kazanç ve hakların miras yoluyla kullanılması da mümkün değildir. Bu konudaki MASAK raporları gerektiği kadar değerlendirilmemiştir.”

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12 Eylül askeri darbesinin yaşayan liderleri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında 2012’de ‘darbe’den dava açıldı. Yargılama sonrası 2014’te eski cumhurbaşkanı Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı Şahinkaya müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

ÖLÜNCE DAVA ORTADAN KALDIRILDI

Bu davanın temyiz incelemesi sürerken Evren (98) ve Şahinkaya 890) 2015’te iki ay arayla vefat etti. Bunun üzerine Yargıtay 16.ceza Dairesi, kararı usul yönünden bozdu. Ankara 10.ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada, müdahiller şu talepte blundu: “Sanıkların elde ettiği maddi, manevi tüm kazanımların ellerinden alınmasını, rütbelerinin sökülmesini, cumhurbaşkanlığı, genelkurmay başkanlığı gibi sıfatlardan arındırılmalarını ve mirasçılarının mal varlıklarına el konulmasını istiyoruz.” Mahkeme 12 Nisan 2019’da müsadere talebiyle ilgili yargılamanın sürdürülemeyeceğine hükmetti, dava ortadan kaldırldı.

12 Eylül mağdurları adına harekete geçen Av. Senih Özay bu kararı temyiz etti. İnceleme halen sürüyor.

NE OLACAK?

Temyiz başvuruları kabul edilirse yeniden yargılama yapılacak. MASAK raporlarında yer alan darbecilere ve ailelerine ait mal varlıklarının nasıl elde edildiği araştırılacak. Mahkeme müsadere kararı verirse, Evren ve Şahinkaya’nın elde ettiği maddi, manevi tüm kazanımlar ellerinden alınabilecek. Rütbeleri sökülecek. Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı gibi sıfatlardan arındırılabilecekler. Mirasçılarının mal varlıklarına el konulabilecek.