'Mehmet okul harçılığı çıkarmak için odun topluyordu, ailesine bakıyordu'

Batman Sason’dan okul harçlığını çıkarmak için Diyarbakır Kulp’a odun toplamaya giden Mehmet Bozyel (19), PKK’nın mayınlı saldırısında can vermişti. Mehmet’in amcası İsa Bozyel Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına bağlanarak 19 yaşındaki gencin hikayesini anlattı:

"Mehmet 11’inci sınıfa gidiyordu. Yaz tatilinde çalışmak istedi. Ailesine destek vermek okul masraflarını çıkarmak için. Okul açıldığı için bir iki gün çalışıp geri dönecekti. İlk hafta gelememiş. Dayısıyla çalışıyordu. Bu sene liseyi bitirecekti, üniversite sınavına girecekti. 8 kardeşin en büyüğüydü. Babasının gücü yetmediği için kardeşlerine bakmak için çalışıyordu. Bu bölgede mevsimlik işçiler vardır bazıları fındık toplar, bazısı ağaç kesmeye gider. Ben de öğretmenim. Bir canın gitmesi bu kadar basit olmaması lazım."

Aynı saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu Kulp ilçesinin Koçkar köyünden Amil Yatçi de canlı yayındaydı:

"Türkiye Cumhuriyetinin başı sağolsun. Ömer Yıldız 15 yaşındaydı. Lise öğrencisiydi. Yoksulluktan kardeşiyle beraber odun toplamaya giderken dönüşte bu terör örgütünün mayınlarına kendisi, kardeşi, amca çocuğu hayatını kaybetti. 1994’te Akçesir Köyü’nde aynı aile 7 şehit daha vermişti. Amcanın evine PKK baskın yaptı. Hamile bayan ve 6 aylık damat ve çocukları öldürdü. Bizim köyümüzde şehitlik var. Ömer 25 yıl sonra PKK terörüne kurban olan şehitlerin yanına gömülecek. 3 kişi daha geldi."