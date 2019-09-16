İnönü evinde sürpriz buluşmayı Celal Doğan anlattı: Her işin altında bir şey aramayın

Türk siyasetinin saygın ismi Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün, evinde verdiği davette Ahmet Türk, Ekrem İmamoğlu ve Yorgo Papandreu gibi isimler bir araya geldi. Yaklaşık 130 kişinin katıldığı daveti, Celal Doğan anlattı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aykut Küçükkaya bugünkü köşesinde Sevinç İnönü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen ve Ekrem-Dilek İmamoğlu, Celal Doğan, Ahmet Türk, Yorgo Papandreu gibi isimlerin katıldığı sürpriz kutlamayı yazmıştı. Celal Doğan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na buluşmanın perde arkasını anlattı.Doğan'ın ifadeleri şu şekildeydi:

''130’a yakın insan vardı. Her işin altında başka şey aramamak lazım. Bıcır bıcır güvensizlik kaynıyor ülkede. Sayın İmamoğlu seçim arefesinde ziyaretlerde bulunmuş, Sevinç hanıma da uğramış. Seçildikten sonra yeniden bir araya gelmek konusunda anlaşmışlar. Ev sahibesinin önemi nedeniyle sözünü tuttu. Konuklar gerçekten enteresan. Çeşitli siyasi problemlerle karşılaşmış sorumluluk üstlenmiş isimler vardı.

İMAMOĞLU'NUN AHMET TÜRK YORUMU

Siyasetin bizim açımızdan düz bir yol olmadığını biliyoruz. Ahmet Türk de bizimleydi. Ben belediye başkanlığını bu dönemde içime sindiremiyorum. Hangi saat başınıza ne gelecek bilemiyorsunuz. Ev sahibesi bizim için çok önemli. Benim de 10 yılım Erdal Beyle geçti. Kürt sorunun çözümünde adım attı. Dostluğun kutsiyeti oradan geliyor. Ahmet Bey de konuşmasında Erdal beye vurgu yaptı ve ciddi alkış aldı. Papandreu’nun konuşması da çok saygındı. İmamoğlu da her konuşmadan sonra hazır cevaplığıyla renk kattı. Sadece Ahmet Bey’in konuşması sonrası 'Bunun üzerine söyleyecek söz yok' dedi''.

Küçükkaya’nın sürpriz buluşmayı anlattığı yazısı ise şöyle:

''Önceki gece İstanbul Kandilli’de önemli bir buluşma yaşandı. Ev sahibi, Türk siyasetinin saygın ve renkli ismi Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’ydü. Yemek, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanması onuruna, İnönü ailesinin Kandilli’deki yeni evinde veriliyordu. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İnönü ailesiyle birlikte ev sahibi konumundaydı… Konukları birlikte karşıladılar…

Yemek, Sevinç İnönü’nün konuklara hitaben konuşmasıyla başladı. Sevinç Hanım, İmamoğlu’nun İstanbul’daki seçim gezisi sırasında iki kez kendisini ziyaret ettiğini anımsatarak “İstanbul’u kazandığında onuruna bir akşam yemeği vereceğim…” sözünü verdiğini aktardı. Bir tarafında Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, diğer tarafında Yunanistan’ın eski başbakanlarından ve eşi Erdal İnönü’nün yakın dostlarından Yorgo Papandreu’yu oturtan Sevinç İnönü, yemek öncesi sandalyeleri kontrol ettiklerini söyledi. “Biz de artık balkon konuşmaları yapalım” diyerek İstanbul’daki seçim zaferinin taçlandırılması mesajını verdi. Bu sözler gece boyunca “kırık sandalye” esprisinin havalarda uçuşacağının göstergesiydi.

Gecede kimler yoktu ki…CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, yabancı diplomatlar, CHP milletvekilleri ve bazı belediye başkanları davetliler arasındaydı…

Sevinç İnönü’nün ardından sözü Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu, “demokrasi, hukuk ve vicdan” kelimeleriyle mesajını veriyordu. “Demokrasiyi, hukuku ve vicdanı yanından ayırmayan yönetimler olmalı” diyen İmamoğlu’nun, Saray’a yönelik, “Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor” cümlesi büyük alkış alıyordu. Gecede en uzun konuşmayı Papandreu yaptı. İmamoğlu’na “zeytinyağı” hediye eden Papandreu, konuklara özenle seçtiği kelimelerle sesleniyordu:

“Türk-Yunan dostluğuna büyük katkısı olan İnönü ailesinin ve sosyal demokrasinin hem Türkiye’de hem Avrupa’da gelişiminde belirleyici rolü olan dostum Erdal İnönü’nün değerli eşi Sevinç Hanım’ın davetlisi olarak aranızda bulunmaktan onur duyuyorum''.