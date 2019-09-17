Herkesin sorduğu soruyu RS FM Uluslararası Kriz Grubu direktörüne sordu: Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?

ICG'nin Proje Direktörü Heiko Wimmen, "Daha önce Türkiye’deki barış sürecine iki tarafla da temaslar kurarak destek verdik. Şimdi de çözümün ancak masada görüşmelerle olabileceğini düşünüyoruz. Bunun için iki tarafla temas halindeyiz. PKK ve YPG ile de konuşuyoruz. Yeni bir süreç başlaması için gönüllü olduklarını söyleyebilirim" dedi.

Dünyada Bosna, Ruanda gibi bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi için 1995 yılında kurulan Brüksel merkezli Uluslararası Kriz Grubu ICG, Türkiye’nin çözüm sürecinde de 2011 ve 2014’te yayınladığı iki raporla sürece destek vermişti.

ICG’nin Ortadoğu Proje Direktörü Heiko Wimmen, dün verdiği röportajda Türkiye’de yeni bir çözüm süreci olması gerektiğini, PKK’nın da saldırıları durdurması gerektiğini söyledi. RS FM Atilla Güner’le Akşam Postası editörü Uğur Koçbaş, Wimmen’e ulaştı, Alman uzman yeni bir çözüm süreci olabileceğine dair sinyaller verdiği bu sözlerine açıklık getirdi:

- Siz barış süreci sırasında iki kritik rapor yayınlayarak sürece destek vermiştiniz. Şimdi yeni bir sürece ihtiyaç olduğuna dair açıklamalarınızı okuyoruz. Neden şimdi? Buna dair sinyaller mi alıyorsunuz?

Biz dünyada çatışmaların sonlanması için çalışan bir kuruluşuz. Daha önce Türkiye’deki barış sürecine iki tarafla da temaslar kurarak destek verdik. Şimdi de çözümün ancak masada görüşmelerle olabileceğini düşünüyoruz. Bunun için iki tarafla temas halindeyiz. PKK ve YPG ile de konuşuyoruz. Yeni bir süreç başlaması için gönüllü olduklarını söyleyebilirim. Kuzey Suriye sorununu çözmek için de tek yol bu. Mesele ilk hamleyi kimin yapacağında.

- Sizce yeni bir süreç başlamasının şartı ne olacak? PKK silah bırakmadığı sürece Türkiye bu tür bir müzakerenin asla mümkün olmayacağını belirtiyor.

PKK’nın deklare edilmemiş bir eylemsizlik içinde olduğunu biliyoruz. Yeni bir süreç için tam bir ateşkese hazır olduklarını da söyleyebilirim.

- Peki siz Ankara ile de temasta mısınız?

Uluslararası Kriz Grubu çatışmaların her iki tarafıyla da temas halinde olmayı arzu eder. Şanslıyız ki Türkiye için de bu durum geçerli. Evet daha önceki süreçte de temas kurmuştuk. Şimdi de Ankara’dan Türk yetkililerle temastayız.

- Güvenli bölgenin bu sürece nasıl bir etkisi olur?

Güvenli bölge Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinden kaynaklanan bazı kaygılarına olumlu etki edebilir. Ancak uzun vadede bu çatışmanın ortadan kalkmasına bir fayda sağlamaz, sadece zaman kazandırır.