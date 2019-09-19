Zabıta baskınına uğrayan 94 yaşındaki Zeynep nine: 30 yaşımdan beri geçimimi oradan sağlıyorum, bize izin versinler

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meyvelerini satarken zabıtanın hışmına uğrayan Zeynep Karabıyık, RS FM’de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programına yaşadıklarını anlattı.



“Biz köylü insanıyız. Gençliğimizden beri hayatımızı tarlalarda bahçelerde çalışmakla geçirdik. Bizim gelirimiz kendi emeğimizle ektiğimiz biçtiğimizden. Bu yaşa geldim emekli maaşım yok. Ben bu ektiğim meyvelerden güç bela idaremi alıyorum“ diyen 94 yaşındaki Zeynep Karabıyık, “Bize bundan sonra izin verecekler inşallah” ifadesini kullandı.Zeynep Nine, Atilla Güner’e yaşadıklarını şöyle anlattı:

''Biz köylü insanıyız. Gençliğimizden beri hayatımızı tarlalarda bahçelerde çalışmakla geçirdik. Bizim gelirimiz kendi emeğimizle ektiğimiz biçtiğimizden. Bu yaşa geldim emekli maaşım yok. Ben bu ektiğim meyvelerden güç bela idaremi alıyorum. Bana yetiyor. 30 yaşımdan beri orada oturuyorum. Bu yaşıma gelene kadar hiç görmedik böylesini. Hiç böyle rezil olmadık. Bizi oradan buradan şikayet ediyorlarmış. Zabıtalar öyle diyor. Kaldırın dediklerinde kaldırıyoruz, sonra yine açıyoruz. Biraz kızdırdık onları. Bize izin verecekler inşallah. Biz orada ebedi oturmak istiyoruz. Sadece ben değil bütün köylülerimiz orada satış yapıyor. Ben kendi malımı satıyorum. Bitiremiyorum köye getiriyorum ertesi gün yine satıyorum. Ne yapayım?''

'ANNEME BUNU YAPMİCEKLERDİ'

Zeynep Nine’den önce konuşan kızı Emine Karabıyık yayında kendi yöresel şivesiyle “Anneme bunu yapmiceklerdi” diyerek şöyle anlattı:

''Elması vardı, fasulyesi, cevizi vardı. Zabıta atmasın diye annemin malını kaçırdılar Allah razı olsun oradaki gençler götürdüler malları. Çadırını terazisini zabıta arabaya atmış. Köy muhtarı da videoya almış görüntüleri. Annem orada “bizim gibi köylülerden seçimi kazandınız madem ki öldürün siz de kurtulalım biz de” diye söylemiş. Küfür de etmedi, beddua da etmedi. Anneme bunu yapmayacaklardı. 94 yaşında kadın ona orada herkes saygı gösterir. Karşısındaki manav bile anneme, ‘Seni buradan kimse kaldıramaz sen burada karşımda otur’ diyor. Annem 30 yaşından beri orada. Bazen günde 50 lira kazanır bazen 100 lira bazen hiç kazanamaz. Bugün ceviz topluyoruz. Elde malımız var satılmayacak diye aklı orda. Yine gidip satacak''.

NE OLMUŞTU?

Bursa’nın Yiğit ali köyünde yaşayan 1925 doğumlu Zeynep Karabıyık, her zaman yaptığı gibi küçük bahçesinde topladığı meyvelerini Tahkale'ye getirdi. Burada satış yaparken, zabıtalar meyvelerini, tartısını ve şemsiyesini alarak otomobile yüklediler. Bir vatandaşın bu sırada çektiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Atilla Güner’e de bağlanan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar daha sonra Zeynep Nine’ye giderek elini öpüp özür diledi.