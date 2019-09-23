Gül ‘ortak aday’ olacağı iddiasına İYİ Parti’den yorum: Bu ne fantezisi?

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında gündemde yer alan maddelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.
Ağıralioğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve 2023'te 'ortak aday' olarak gösterileceği iddiası ile ilgili olarak şunları söyledi:
'BİZİM KURUMSAL BİR İRADEMİZ DEĞİL BU'
"Durmuş Bey eski Merkez Bankası Başkanı. Durmuş Bey milli hassasiyeti olan bir siyasetçimizdir. Teknokratlığı hakimdir. Bu onun bürokratik kariyerinden ibaret davet edildiği bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Bizim partimizin ekonomi grubu var. Bu perspektifte çalışmalara acaba onların okumaları nedir, Türkiye’ye nasıl bakıyorlar diye bir bilgi alışverişi organizasyonudur. Bizim kurumsal bir irademiz değil bu."
Siyaseti, hem rakiplerimize hem beraber olduklarımıza doğru bildiklerimizi hatırlatmak ve yanlış gördüğümüzde de uyarmak ahlâkı ve ilkelerimiz ile yapıyoruz.— Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) September 23, 2019
Milletimize verdiğimiz sözlerimizi ve hassasiyetlerimizi gayet açık ve nezaketli bir dille ifade ettiğimizi düşünüyorum. pic.twitter.com/MiXUvx1H5w
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