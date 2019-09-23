Gül ‘ortak aday’ olacağı iddiasına İYİ Parti’den yorum: Bu ne fantezisi?

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınında gündemde yer alan maddelere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve 2023'te 'ortak aday' olarak gösterileceği iddiası ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Hiçbir şey yokken bu kadarını kaldıramayız. Türkiye’nin biraz ciddiyete ihtiyacı var. Ortada parti bile yok. Babacan parti kuracak, Gül oradan gelecek, CHP razı olacak, biz buna onay vereceğiz... Bu kadar bilinmezi, meçhulü bir araya getirme kabiliyeti olan bir topluluksak biz Türkiye’nin hali neden böyle? Ortada parti yok, denklem yok, sözler yok…. İnanamıyorum… Bu ne fantezisi? Bunlar nasıl cümleler? Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini? Olmamış çocuğa elbise dikmek gibi görürüz bir böyle şeyleri. Bizim bir partimiz var. Genel Başkanımız var. Adayımız var. Biz irademizle ortadayız.”

'BİZİM KURUMSAL BİR İRADEMİZ DEĞİL BU'

Ağıralioğlu, CHP ve İYİ Partili yetkililerin IMF heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair de “Bizim parti olarak kurumsal bir irademiz değil bu" ifadesini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu, şöyle devam etti:

"Durmuş Bey eski Merkez Bankası Başkanı. Durmuş Bey milli hassasiyeti olan bir siyasetçimizdir. Teknokratlığı hakimdir. Bu onun bürokratik kariyerinden ibaret davet edildiği bir süreçtir diye tahmin ediyorum. Bizim partimizin ekonomi grubu var. Bu perspektifte çalışmalara acaba onların okumaları nedir, Türkiye’ye nasıl bakıyorlar diye bir bilgi alışverişi organizasyonudur. Bizim kurumsal bir irademiz değil bu."

Siyaseti, hem rakiplerimize hem beraber olduklarımıza doğru bildiklerimizi hatırlatmak ve yanlış gördüğümüzde de uyarmak ahlâkı ve ilkelerimiz ile yapıyoruz.



Milletimize verdiğimiz sözlerimizi ve hassasiyetlerimizi gayet açık ve nezaketli bir dille ifade ettiğimizi düşünüyorum. pic.twitter.com/MiXUvx1H5w — Yavuz Ağıralioğlu (@yavuzagiraliog) September 23, 2019

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