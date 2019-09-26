İstanbul depremi için kritik uyarı: Binada çatlak görürseniz tükenmez kalemle işaret koyun

İstanbul Teknik Üniversitesinde Deprem Mühendisliği Öğretim Üyesi Beyza Taşkın, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na değerlendirmelerde bulundu.

Taşkın şöyle konuştu:

“Binanın dışından da hasar görülür. Önce binanın dış cephesine bakılmalı. Balkonlardaki saksılar bile tehlike yaratıyor. Başınıza saksı düşerek de ölebilirsiniz. Zemin ve bodrumlara mutlaka bakılmalı. Dün görmediğiniz bir çatlak bugün varsa bu mutlaka kontrol edilmeli. Artçı depremler mevcut hasarı artıracak bir hasar olabilir. AFAD ve Belediye’ye mutlaka bilgi verilmesi gerekiyor. Bir çatlak görürseniz çatlağın başına ve sonuna tükenmez kalemle işaret koyun. Artçılardan sonra ilerleyip ilerlemediğini bu şekilde anlayabilirsiniz. İlerliyorsa o binada kesinlikle durmamak lazım.”