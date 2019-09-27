CHP’li Ağbaba: Suriye Konferansı için Esad’a yakın isimleri çağırdık, Dışişleri vize vermedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisi tarafından yarın düzenlenecek 'Suriye: Barışa açılan kapı' konferansının ayrıntılarını RS FM'de yayınlanan Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.

Ağbaba, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın bazı isimleri de konferansa davet ettiklerini, ancak Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu isimlere vize vermediğini aktardı. Bu nedenle Şam yönetiminden katılım olamayacağını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

“Biz bütün siyasi partilere, devletin tüm kurumlarına, belediye başkanlarına çağrı yaptık konferans için ama katılmıyorlar. AK Parti’den cevap alabilmiş değiliz. İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi katılacak. Göç idaresi temsilci gönderecek. Suriye’den gelen akademisyenler gazeteciler var ama hükümete yakın olduğunu düşündüğümüz bazı isimleri davet ettik, Türk Dışişleri vize vermedi. Konuşsalardı Suriye yönetiminin düşüncelerini aktaracaklardı. Biz bunun çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Suriye sorunu ancak Suriye yönetimiyle muhatap alınarak çözülebilir. Toprak bütünlüğü gibi görüşleri Suriye yönetimiyle birlikte savunuyoruz. PYD’yi Türkiye de Suriye de kırmızı çizgi olarak görüyor.“

© Sputnik / Mikhail Voskerenskiy Suriye Anayasa Komitesi'nin yüzde 20'si kadınlardan oluşuyor

Ağbaba, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Dünyanın karşılaştığı en büyük krizlerden biriyle karşı karşıya Türkiye. Bizim politikalarımız bunun çözümüne katkı veremiyor. Genel Başkanımız sürekli bu politikanın 180 derece değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Eskiden Türkiye bölgede sorun çözen aktörlerden biriydi. Şimdi izlenen politikalar sorunun kaynağı haline geldi.”