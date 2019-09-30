Pendik’teki ağır hasarlı okulda çocuk okutan anne: Çocuklarımız çatlakları hep bize söylüyordu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan depremde hasar gören Seyit Burhan Toprak İlkokulu'nda çocuk okutan anne, "Daha önceden arada çatlaklar olduğunu çocuklar söylüyordu. Biz içeri giremiyoruz. Ama dışarıdan da ufak tefek görüyorduk" dedi.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 29 okulda eğitim öğretime ara verilmişti. Depremin merkez üssüne yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Pendik'teki Seyit Burhan Toprak İlkokulu da bunlardan biriydi.

Yaklaşık 30 yıldır eğitim veren okulda çocuğu okuyan Günnur İnal, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası canlı yayınına bağlandı.

İnal şöyle konuştu:

'DAHA ÖNCE DE DEPREMDE HASAR GÖRDÜ'

“Dıştan da görünüyor B bloktaki binadaki çatlaklar. Bir binada yapılandırma yapılmış diğer bina yüzde 9 hasarlı görülmüş. Bizi öğlenci sabahçı yapmak istiyorlar. Bir bina yıkılırken, çocuklar komşu binada eğitim yapacakmış. Milli Eğitim'e gideceğiz. Yıkılan bir binanın yanında çocuklarımızın eğitim görmesini istemiyoruz. Başka okullara göndermek istiyoruz. Bu doğal bir şey değil. Küçük olan bina depremden hasar görmüştü. Depremde yeniden bir onarım yapılmıştı. Şimdi o binanın yıkılacağı söyleniyor.”

Veli İnal, 10 yıl önce güçlendirme kapsamında ısınma sistemi doğalgaza dönüştürülen okulda çatlakların gözle görülebildiğini söyledi:

“Daha önceden arada çatlaklar olduğunu çocuklar söylüyordu. Biz içeri giremiyoruz. Ama dışarıdan da ufak tefek görüyorduk. Bugün hasar tespit edilmiş. Hasarı gördüler, okulu kapattılar, yarın sabah öğlenci olarak devam edecekmiş. Yeni yapılan okullara çocuklarımızın transfer edilmesini istiyoruz. Çocuklarımız psikolojik olarak etkilenecek. Depremde çok korkmuşlar. Okula gitmek istemediler. Ağladılar.”