CHP'li Özel: MHP bombayı patlatayım derken canlı bomba oldu

Sağlık sorunları ile gündemde olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir yazılı açıklama ile “HDP ile ilişkisi nedeniyle “ CHP hakkında soruşturma komisyonu kurulacağını duyurması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçileceğini belirtmesi Ankara siyasetine damga vurdu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı ve Bahçeli’nin açıklaması için, “MHP bombayı patlatayım derken canlı bomba oldu, kendini patlattı” ifadesini kullandı.



Özel şöyle konuştu:

“CHP 100 yıllık siyasi tarihinde ilk defa bu kadar vesveselerle dolu, gayriciddi bir metinle muhataptır. Çöküşteki bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarına pabuç bırakmayız. Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. MHP’de birileri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu üzerine hesaplar içindedir. Bu metnin mesajı parti içinedir. “Bahçeli gündemi takip etmektedir, hatta gündemi değiştirmeye mahirdir” mesajını parti içine veren bir metin. MHP’nin, ‘CHP gündemi belirliyor. Bütün büyükşehirleri aldılar. Biz buna karşılık biz gündeme bir bomba atalım’ talepleri varsa, yaptıkları iş canlı bomba eylemi yapmaktır. Yani kendilerini de yok etmektir”.

Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

"CHP'nin milli meselelere sırtını dönerek PKK'dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır".