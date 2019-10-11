Suriye’den atılan roketlerle üç ay önce yaralanan Atan: Ceylanpınar’dan ayrılmak zorunda kaldık

Atan, yaşadığı o anları Atilla Güner’e şöyle anlattı: “Bizim evimize Temmuz ayında havan topu düşmüştü. Ben yoğun bakıma kaldırıldım. Durumum kritikti hala da sorunlarım var. Vücudumda 32 adet şarapnel parçası var. Akşam yemeğimizi yedikten sonra bahçeye çıkmıştık tam o roket evimize düştü. Eşim ve akrabalarım yaralandı. Bugün yine roketler düştü. Ceylanpınar’ın neredeyse tamamı terkedildi. Burada yaşayıp arabası olan insanlar burada durmadı çıktı gitti. Biraz önce de otobüse isabet etti ama içinde kimse yoktu yaralı yok o yüzden. Aramızda sadece tel örgü ve beton duvarlar var, roketi nereye attıklarına bakmıyorlar kimin evine gelir diye bakmıyorlar. 6 ay kadar tedavim sürecek sonra Ankara ya da İstanbul’a gidip beyin ameliyatı olmam gerekiyor kafamdaki şarapnel çıkarmaları için. Keşke burası boşaltılsaydı. Halk kendiliğinden ilçeyi terkediyor.”