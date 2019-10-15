'Nusaybin'den Antalya'ya göç etmek zorunda kalanlara' evini açan öğretmene tebrik yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Twitter'da “Nusaybin’den Antalya’ya göç etmek zorunda kalan her öğrenciye ücretsiz matematik dersi verebilirim. Bir aileye de evim açıktır" paylaşımında bulunan Samime Avşar RS FM canlı yayınında konuştu.

Öğretmen Samime Avşar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO/ eski adıyla Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası kişisel Twitter hesabında “Nusaybin’den Antalya’ya göç etmek zorunda kalan her öğrenciye ücretsiz matematik dersi verebilirim. Bir aileye de evim açıktır. Evim eviniz çocuklarınız kardeşimdir” paylaşımında bulundu.

Söz konusu mesajı binlerce kişi tarafından beğenilen Avşar, bugün RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’nın canlı yayın konuğu oldu.

Arkadaşlar, Nusaybin ve çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle Antalya'da göç etmek zorunda kalan her öğrenciye ücretsiz olarak Matematik dersi verebilirim... Ve bir aileye de evim açıktır.. Evim eviniz çocuklarınız kardeşimdir. — Samime AVŞAR (@emimas_rasva) October 12, 2019

​Avşar, o paylaşımının hikayesini şöyle anlattı:

“Nusaybin'de yaşananları görünce ne yapabilirim diye düşündüm. Oraya gidebilmem imkansız. Oradaki öğretmen arkadaşlarımın söyledikleri beni çok etkiledi. Bu çocukların eğitimine devam etmesi gerekiyor, benim de mesleğim gereği yapabileceğim yardım buydu. Attığım tweet beklediğimden fazla ilgi gördü. Birçok kuruma da örnek oldu. “Biz de varız” diyen birçok insan yazdı. Hiç olumsuz yorum almadım. İnsanların düşmanlıktan daha çok barış diline ihtiyacı var. Yazdığım tweet de bunu gösterdi. Buna ihtiyacımız varmış. Biz kendi kendimize, halk olarak, büyükler ne yaparsa yapsın, barışı sağlayacağız. Biz kardeşiz.”