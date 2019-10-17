İşkence gören sokak köpeğine kaymakam şefkati

Denizli Merkezefendi’de apartman bahçesinde bir kişinin zincire bağlayarak şiddet uyguladığı köpeği tedavi ettirip sahiplendiren Kaymakam Dr. Adem Uslu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına konuk oldu. Uslu, “İçimizi acıtan bir görüntüydü. Köpeğimizin sağlığı gayet iyi. Müjdeyi vereyim. Artık o sokak köpeği değil bir vatandaşımızın şefkatli ellerine onu teslim ediyoruz” dedi.

Sosyal medyada gelişmeleri sürekli olarak paylaşarak takdir toplayan Uslu, yaşananları şöyle anlattı:

“Bu konu belediye ekiplerimize ihbar olarak ulaştıktan sonra ilçe emniyet müdürümüz gerekli tahkikatı yaptı. Hemen Belediyemizin hayvan barınağına götürüldü tedavisi yapıldı. Bu tür bir durumda bizim görevimiz zaten bunları yapmak. Görüntüler insanın içini acıtıcı görüntüler. Ben bunun bizim ilçemizde vuku bulmuş olmasından çok üzüldüm. Sosyal medyada yayılınca gördük ki konuya duyarlı olan vatandaşlarımız bir izahat ve failiyle ilgili yapılan işlemlerle ilgili bilgi istiyor. Biz de duyarsız kalmadık. Dün gece ilgilinin adresinin ve kimliğinin elimizde olduğunu belirten bir paylaşımda bulunduk. Vatandaşlarımız köpeğin sağlık durumunu merak ediyor. Köpek gayet iyi 24 saat geçti. Sırt ve baş kısmına sopayla vurulmuş. Hayvan barınağındaki veteriner arkadaşlarımız 72 saat gözlem altında tutacaklar köpeği. Ayrıca sevindirici bir haberi paylaşayım. Bir hayvansever vatandaşımız talep etti. Artık sokak köpeği olmayacak, barınakta kalmaya mahkum edilmeyecek. Köpeği sahiplendiriyoruz. Kendisinin şefkatli ellerine köpeğimiz teslim edilecek.”